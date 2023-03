Firenze, 17enne picchiato a calci e pugni fuori da una discoteca: gli aggressori spariti nel nulla

di Redazione Web

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un gruppo di ragazzi coetanei all'uscita di una discoteca di Campi Bisenzio (Firenze). Secondo quanto riferito dagli investigatori, da una prima ricostruzione dei fatti, la scorsa notte «un 17enne ha litigato per futili motivi, con alcuni ragazzi all'interno del locale. All'uscita poi questi lo hanno aspettato e senza alcun apparente motivo lo hanno aggredito con calci e pugni».

Firenze, 17enne picchiato a calci e pugni

Il 17enne è riuscito a scappare e si è recato presso la vicina sede della Confraternita della Misericordia per chiedere aiuto. Sono intervenuti oltre al personale del 118 i carabinieri della compagnia di Signa. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Careggi per le cure. Gli aggressori, un gruppo di migranti, hanno fatto perdere proprie tracce. Indagini in corso per ricostruire la vicenda da parte dei carabinieri della compagnia di Signa.

