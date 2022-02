Giornata mondiale malattie rare, Firenze accende le luci: «Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica»

Il comune di Firenze aderisce alla Giornata mondiale delle malattie rare, illuminando tre porte storiche di verde, blu e rosa, i colori simbolo della giornata, scelti per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle malattie rare e sull’impatto che hanno sulla vita di chi ne è affetto e sui suoi familiari: stasera Porta alla Croce sarà illuminata di verde, Porta al Prato di blu e Porta S. Niccolò di rosa.

La speciale illuminazione, realizzata a cura di Firenze Smart, è visibile a partire dalle 18.15. La Giornata è promossa da Eurordis (Rare Disease Europe) e coordinata a livello nazionale da Uniamo Federazione italiana malattie rare. L’amministrazione comunale ha aderito alla campagna di sensibilizzazione «Accendiamo le luci sulle malattie rare» promossa a livello internazionale da Eurordis e a livello nazionale da Uniamo Federazione italiana malattie rare.



In Italia sono circa due milioni le persone affette da malattie rare: si stimano 20 casi ogni 10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19mila i nuovi casi segnalati dalle strutture sanitarie. In Toscana sono 66.250 i malati rari. Le persone con queste malattie e le loro famiglie incontrano spesso difficoltà nel raggiungere la diagnosi, nell’ottenere informazioni e nel venire orientati verso professionisti competenti. Problematici sono anche l’accesso a cure di qualità, la presa in carico sociale e medica della malattia, il coordinamento tra le cure ospedaliere e le cure di base, il raggiungimento di autonomia e l’inserimento sociale, professionale e civico.



L’impegno quotidiano sulle malattie rare è enorme e tra le associazioni impegnate al fianco delle persone che ne sono affette e dei loro famigliari ci sono Sanfilippo Fighters, Aismac Firenze e il Forum Toscano Associazioni malattie rare.



«Anche quest’anno aderiamo alla Giornata mondiale delle malattie rare - ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro - per accendere i riflettori su queste malattie e sensibilizzare i cittadini sulle problematiche sociali e cliniche di coloro che ne sono affetti. È estremamente importante che l’opinione pubblica acquisti sempre maggiore consapevolezza di quanto sia fondamentale investire nella ricerca per garantire terapie e cure adeguate, oltre che aiuti concreti per migliorare la qualità della vita dei malati.

«È encomiabile l’impegno del Forum toscano associazioni malattie rare - ha continuato Funaro -, formate da tante preziose realtà che quotidianamente sono schierate al fianco dei malati e dei loro familiari e si battono per la tutela dei diritti delle persone affette da malattie rare. Lodevole è anche il lavoro di Sanfilippo Fighters, associazione composta da familiari e amici di bambini con sindrome di Sanfilippo, che è solo una delle malattie rare».



In occasione del Rare Disease Day 2022 l’associazione Sanfilippo Fighters OdV ha aderito alla campagna di sensibilizzazione «Accendiamo le luci sulle malattie rare» e ha coinvolto le scuole frequentate dai bambini e dai ragazzi dell’associazione per dedicare un momento educativo alle malattie rare. Agli studenti è stato chiesto di sensibilizzare attraverso l’elaborazione di disegni utilizzando i tre colori simbolo delle malattie rare, per provare a lasciare che sia la fantasia a rappresentare ciò che ciascuno vede attraverso quei colori.

