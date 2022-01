Fiorentina femminile, Ronja Aronsson fa impazzire i tifosi: il nuovo acquisto «è una bomba sexy»

A Firenze arriva Ronja Aronsson. La Fiorentina femminile mette a segno un altro colpo di mercato. Dopo Valentina Giacinti e Veronica Boquete, si è aggiunta alla rosa di Patrizia Panico anche la svedese Ronja Aronsson, arrivata dal Linkopings. I gigliati stanno cercando di migliorare l'organico per poter continuare a competere a grandi livelli, ma a Firenze tutti gli occhi sono per la bella svedese. I tifosi sono estasi, la calciatrice è davvero sexy e i suoi social sono stati presi d'assalto.

🎙️ | INTERVISTA



🗨️ "Ero pronta per qualcosa di nuovo e ho avuto subito una buona impressione della #Fiorentina e di Firenze. Ho scelto il Viola per crescere e conquistare la Nazionale" 🇸🇪 @AronssonRonja si presenta come giocatrice viola! ⚜️🗣#ForzaViola 💜 pic.twitter.com/s2nWbhnxaw — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) January 12, 2022

Mentre sui canali social della società viola Ronja si dice pronta per una nuova avventura, i tifosi non hanno occhi che per lei. «Ho giocato in Svezia per 10 anni e adesso sono pronta per qualcosa in più - ha dichiarato la calciatrice -. Ho osservato la Serie A e ho avuto una buona impressione della Fiorentina già dal primo incontro, per cui sono molto felice di essere qui».

Ma anche i tifosi della Fiorentina sembrano molto felici di averla qui a Firenze. I follower sul profilo Instagram della giocatrice, nelle ultime ore, si stanno moltiplicando e sicuramente continueranno ad aumentare. E dopo aver salutato con entusiasmo il suo arrivo in riva all'Arno, adesso c'è molta curiosità di vederla in azione in campo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Gennaio 2022, 22:32

