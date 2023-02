Fascismo, polemiche sulla lettera della preside di Firenze. Nardella a Valditara: «Chieda scusa o si dimetta»

L'aggressione avvenuta lo scorso sabato 18 febbbraio davanti al liceo Michelangelo di Firenze, fa ancora discutere. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato la lettera antifascista scritta dalla preside del liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Annalisa Savino, indirizzata ai suoi studenti. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, l'ha definita una lettera ridicola, scatenando l'ira del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha chiesto le scuse o le sue dimissioni.

Valditara a Mattino 5

«È una lettera del tutto impropria mi è dispiaciuto leggerla non compete ad una preside lanciare messaggi di questo tipo e il contenuto non ha nulla a che vedere con la realtà: in Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista, difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo o con il nazismo. Sono iniziative strumentali che esprimono una politicizzazione che auspico che non abbia più posto nelle scuole; se l'atteggiamento dovesse persistere vedremo se sarà necessario prendere misure». Così a Mattino 5 il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha parlato della circolare emessa dalla dirigente, per poi proseguire: «Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo. Trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni trasformando la polemica in una campagna di odio, delegittimazione e falsificazione talvolta della realtà. Chiedo ai partiti dell'opposizone maggiore responsabilità. E intanto mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la missiva», conclude Valditara.

La risposta social di Nardella

Le parole del ministro dell'Istruzione, però, non sono affatto piaciute al primo cittadino di Firenze. Nardella sui suoi profili social ha pubblicato un video che lo ritrae di fronte all'ingresso del liceo Da Vinci in cui attacca Valditara. Il primo cittadino di Firenze, infatti, si sarebbe aspettato che, dopo quanto accaduto, il ministro venisse a Firenze a parlare con gli studenti o, almeno, condannasse l'evento. Invece Valditara ha attaccato la lettera della preside Savino. Parole che Nardella reputa offensive, oltraggiose e ingiustificabili.

Le parole offensive del Ministro sono inaccettabili per la nostra città e per la comunità scolastica. Valditara si scusi o si dimetta.#AnnalisaSavino pic.twitter.com/940NGH2JBC — Dario Nardella (@DarioNardella) February 23, 2023

«Si dimetta»

«Ci aspettavamo che, dopo il pestaggio, il ministro venisse a Firenze per parlare con gli studenti. E invece non è accaduto. Le sue parole offensive nei confronti della dirigente del liceo Da Vinci sono inaccettabili, chieda scusa o si dimetta», dichiara il sindaco su Twitter.

