Esplosione a Lucca, morti due coniugi: salva la figlia di 17 anni, era a scuola. Grave una ragazza incinta

Un'esplosione ha distrutto una casa a Lucca, in località Torre: il bilancio è di due morti e due feriti. Una donna incinta è stata estratta viva dalle macerie, mentre sono finiti in ospedale due camionisti che transitavano in zona al momento dell'esplosione. Le vittime sono una donna di 55 anni e il marito di 60 anni, mentre la figlia 17enne, inizialmente data per dispersa, sta bene: era a scuola.

Salva una ragazza incinta, è grave

I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo la donna incinta, una ragazza di 26 anni: sul posto anche i sanitari del 118 con automedica, due ambulanze e anche l'elisoccorso Pegaso per eventuali trasferimenti da effettuare. L'esplosione è avvenuta in una palazzina vicino alla strada provinciale della Valfreddana. La ragazza incinta con ustioni serie è stata portata da Pegaso 3 a Cisanello e sarebbe in gravi condizioni. I detriti sono finiti sopra un mezzo pesante in transito: i due camionisti che transitavano nel luogo dell'esplosione sono stati ricoverati in codice bianco.

