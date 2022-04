Drone impazzito va a sbattere contro la Torre di Pisa: nei guai due turisti messicani

Un drone impazzito è andato a sbattere contro la Torre pendente di Pisa. Il congegno era manovrato da due giovani turisti messicani che per questo sono finiti nei guai. Per fortuna non ci sono state conseguenze per il monumento. È accaduto nel tardo pomeriggio della giornata di Pasqua, poco dopo le 19. La città è una meta turistica molto amata.

Non è ammesso utilizzare il drone in determinati luoghi. Una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di vigilanza nella zona Duomo è intervenuta subito sequestrando il drone. I proprietari messicani, fratello e sorella di 18 e 26 anni, in Toscana per turismo, sono stati sanzionati ai sensi del codice della navigazione, che vieta il sorvolo delle aree urbane e monumentali senza il nulla osta da parte degli enti preposti.

