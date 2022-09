Di Giulio (consigliere Lega) con una una rom, è bufera per il video: «Vota Lega, lei non ci sarà più»

(LaPresse) - "25 settembre. Vota Lega per non vederla mai più". Alessio Di Giulio, consigliere della Lega di un quartiere di Firenze si inquadra con il cellulare insieme a una donna che chiede l'elemosina in mezzo alla strada e posta il video su Facebook. Subito il filmato rimbalza sui profili e scattano le polemiche. Poi il social network rimuove le immagini.

Il video censurato da Facebook

Di Giulio, in ogni caso, non accenna a fare marcia indietro. «Facebook ha censurato il video sorridente che ho postato ieri, dove mi auguravo di non vedere più l’accattonaggio a Firenze visto che la signora in questione ci ha seguito da piazza Signoria a metà via Calzaiuoli chiedendoci soldi in maniera insistente dopo che io e la mia ragazza avevamo fatto un'aperitivo in piazza», scrive oggi il consigliere leghista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 16:02

