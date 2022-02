Da Firenze a New York, l'Oscar del giornalismo televisivo: Filippo Ferretti riceve Emmy Award

Da Firenze a New York. La scalata di Filippo Ferretti, conduttore televisivo di Univisiòn (rete televisiva statunitense in lingua spagnola), raggiunge un traguardo prestigioso: l'Emmy Award, il premio Oscar del giornalismo televisivo, assegnato negli Stati Uniti dall’Academy of Television Arts & Sciences. Il giornalista, che attualmente vive e lavora a New York, ha mosso i primi passi giornalistici nel capoluogo toscano.

Leggi anche > Firenze, un adolescente su 4 soffre di depressione. Funaro: «Serve lo psicologo di base per investire sul nostro futuro»

Ferretti è stato insignito dell'Emmy Award, si legge in una nota, per aver condotto un'inchiesta giornalistica che ha smascherato una truffa ai danni di migranti perpetrata da un pastore religioso che si faceva pagare per documenti falsi dopo essersi guadagnato la fiducia delle persone utilizzando la fede. Grazie all'inchiesta di Ferretti, durata oltre due anni, gli investigatori americani sono riusciti a mettere insieme i tasselli del puzzle della truffa ed il pastore religioso nell'aprile del 2021 è stato condannato a 22 anni di carcere.

Per realizzare il sogno di diventare giornalista, ereditato da un nonno giornalista mai conosciuto, Ferretti ha lasciato Firenze nel 2013 per attraversare l'oceano. «A Firenze e in Toscana avevo tante collaborazioni giornalistiche ma nessuno stipendio - racconta l'anchor man -, per poter coltivare la mia passione ho fatto il portiere d'albergo e poi venduto scarpe in un negozio del centro. A 33 anni ho scelto di cambiare e trasferirmi negli Stati Uniti, dopo neanche nove anni quel sogno americano che avevo visto solo in televisione si è realizzato; qui ho avuto l'opportunità di trasformare la mia passione in un mestiere, l'opportunità che il mio Paese non mi ha mai dato». Ferretti ha realizzato il tipico sogno americano ed oggi coltiva quello di tornare a fare giornalismo in Italia: «Mi piacerebbe tantissimo - conclude-, però purtroppo non vedo le condizioni per poterlo fare, mi dispiace, ma magari potrei fare qualcosa per l'Italia da qui».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 21:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA