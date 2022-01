Covid Toscana, il bollettino di oggi: continua l'aumento di ricoveri

Sono 13.720, età media 35 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano altri 24 decessi: 15 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni (8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Lucca, 6 a Pisa, 3 a Livorno, 2 a Arezzo, 1 a Siena, 1 fuori Toscana). Continua l'aumento dei ricoveri, che salgono a 1.454 (+13), di cui 124 in terapia intensiva (-3). Gli attualmente positivi sono 179.991, +2,1% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 628.124 i casi di contagio e 7.949 i decessi.

I nuovi casi sono il 2,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,3% e raggiungono quota 440.184 (70,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 22.921 tamponi molecolari e 55.520 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,5% è risultato positivo. Sono invece 18.278 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,1% è risultato positivo. Dei 13.720 nuovi positivi odierni il 30% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, l'11% tra 60 e 79 anni, e il 4% ha 80 anni o più. A livello territoriale sono 188.981 i casi complessivi ad oggi a Firenze (+4.477), 49.995 a Prato (+949), 53.975 a Pistoia (+1.080), 30.012 a Massa (+526), 61.620 a Lucca (+1.323), 72.906 a Pisa (+1.620), 48.319 a Livorno (+1.389), 55.441 ad Arezzo (+1.004), 40.038 a Siena (+676), 26.282 a Grosseto (+676). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Complessivamente, 178.537 persone (+3.619) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 40.843 (+4.191) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Gennaio 2022, 18:27

