Covid in Toscana, Firenze e altre 6 province hanno raggiunto il picco

Sono 10.287, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 32 decessi: 12 uomini e 20 donne con un'età media di 81,9 anni. Continuano a crescere i ricoveri che arrivano a 1368 (19 in più rispetto a ieri), 127 dei quali in terapia intensiva (+4). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 581.415 i contagi e 7.850 i decessi. I guariti crescono del 2,8% e raggiungono quota 395.121 (68% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 178.444, -0,3% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 20.600 tamponi molecolari e 43.407 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,1% è risultato positivo. Sono invece 14.633 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 70,3% è risultato positivo. Si abbassa a 36 anni l'età media dei nuovi positivi e dei 10.287 casi odierni il 28% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 12% tra 60 e 79 anni, e il 4% ha 80 anni o più.

Sono 174.487 i casi complessivi ad oggi a Firenze (3.062 in più rispetto a ieri), 46.726 a Prato (614 in più), 50.223 a Pistoia (843 in più), 28.095 a Massa (464 in più), 57.265 a Lucca (1.139 in più), 67.354 a Pisa (1.242 in più), 43.523 a Livorno (977 in più), 51.739 ad Arezzo (807 in più), 37.520 a Siena (567 in più), 23.928 a Grosseto (572 in più). Complessivamente, 177.076 persone (-576) sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 25.161 (+1.852) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Quindi sono sette le province toscane che hanno raggunto il picco: Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

L'epidemia da Covid-19 sta seguendo andamenti diversi nelle 107 province italiane. Di queste, 7 sono prossime al picco mentre 28 lo hanno già raggiunto. In 40 si registra una crescita frenata, mentre in altre 13 province si rileva ancora una crescita di tipo lineare e in 19 l’incidenza è rapidamente aumentata. È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), basate sulle differenze settimanali della curva dell’incidenza dei positivi totali nelle 107 province. Le province che hanno raggiunto il picco si trovano soprattutto in Toscana e Umbria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA