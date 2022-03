Covid in Toscana, bollettino di lunedì 7 marzo 2022: 1.420 nuovi contagi e 17 morti

Sono 1.420 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 marzo 2022. 9.851 i test effettuati, di cui 4.538 tamponi molecolari e 5.313 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,41% (47,3% sulle prime diagnosi). Si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,4 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 750 (19 in più rispetto a ieri, più 2,6%), 50 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri, più 6,4%).

I vaccini attualmente somministrati nella Regione sono 8.705.409, di cui 2.308.773 dosi booster.

In Toscana sono 1.420 i nuovi casi Covid (647 confermati con tampone molecolare e 773 da test rapido antigenico), che portano il totale a 873.591 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 840.359 (96,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 24.088, +1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 750 (19 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in più). Complessivamente, 23.338 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (393 in più rispetto a ieri, più 1,7%).

L'età media dei 1.420 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (32% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (647 confermati con tampone molecolare e 773 da test rapido antigenico). Sono 254.310 i casi complessivi ad oggi a Firenze (250 in più rispetto a ieri), 65.515 a Prato (47 in più), 72.953 a Pistoia (56 in più), 40.391 a Massa (105 in più), 88.346 a Lucca (189 in più), 99.980 a Pisa (150 in più), 74.229 a Livorno (184 in più), 78.714 ad Arezzo (128 in più), 56.484 a Siena (177 in più), 42.114 a Grosseto (134 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 362 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 619 nella Nord Ovest, 439 nella Sud est.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA