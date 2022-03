Covid in Toscana, il bollettino di lunedì 21 marzo 2022: 2.105 nuovi casi e 21 morti

Covid in Toscana, il bollettino di lunedì 21 marzo 2022: sono 2.105 i nuovi casi e 21 i morti accertati nelle ultime 24 ore.

Il totale dei casi in Toscana, da inizio pandemia, sale così a 933.576, mentre quello delle vittime sale a 9.345. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 881.170 (94,4% dei casi totali). Nelle 24 ore i guariti sono stati 1.727, tutti a tampone negativo.

Gli attualmente positivi sono oggi 43.061 (+0,8% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 769 (+28 persone su ieri il saldo tra ingressi e uscite, +3,8%) di cui 33 in terapia intensiva (+4 su ieri il saldo pari al +13,8%). Altre 42.292 persone sono in isolamento a casa «poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi» (+329 su ieri, pari al +0,8%). Ci sono poi 5.642 persone (-253 su ieri, pari al -4,3%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

