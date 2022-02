Covid in Toscana, il bollettino di lunedì 21 febbraio 2022: 1.136 nuovi casi e 19 morti

Covid in Toscana, il bollettino di lunedì 21 febbraio 2022: sono 1.136 i nuovi casi e 19 i decessi comunicati nelle ultime 24 ore. Eseguiti 5.157 tamponi molecolari e 6.473 tamponi antigenici rapidi, con il tasso di positività che si attesta all'11,3%.

Rispetto al rilevamento precedente, i nuovi casi sono in diminuzione in valore assoluto (erano stati 2.665) ma con meno della metà dei tamponi effettuai (ieri erano stati considerati 25.626 esami totali di cui 9.263 tamponi molecolari e 16.363 test rapidi), pertanto il rapporto tra nuovi positivi e tamponi risale di quasi un punto percentuale (ieri era stato di 10,40%).

Ci sono stati altri 19 morti per Covid in Toscana nelle 24 ore, ancora un rilevamento a doppia cifra che porta il totale a 8.812 vittime dall'inizio della pandemia (Massa Carrara e provincia superano le 600 unità, con 602). Sempre nelle 24 ore ci sono stati altri 1.316 nuovi positivi (età media 35 anni) che portano il totale a 838.315 (+0,2% sul giorno precedente). I guariti - che sono stati 2.889 nelle 24 ore con tampone negativo - crescono in percentuale doppia sul totale (+0,4%) e raggiungono quota 782.994 (93,4% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 46.509 (in calo del -3,3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.038 (+27 persone il saldo su ieri tra ingressi e uscite pari al +2,7%) di cui 58 in terapia intensiva (-1 il saldo pari al -1,7%). Le altre 45.471 persone positive sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-1.619 unità su ieri pari al -3,4%). Infine ci sono 11.511 persone (-443 su ieri pari al -3,7%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 14:16

