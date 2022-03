Covid Toscana, bollettino 9 marzo 2022: 3.172 nuovi contagi e 17 morti

Sono 3.172 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 9 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della Regione. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi, 903 confermati con tampone molecolare e 2.269 da test rapido antigenico, portano il totale a 880.603 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 847.535 (96,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 6.886 tamponi molecolari e 17.764 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 5.947 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 53,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.889, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 731 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno). Si registrano 17 nuovi decessi: 11 uomini e 6 donne con un'età media di 84,2 anni ( 4 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 4 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale, relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 3.172 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (903 confermati con tampone molecolare e 2.269 da test rapido antigenico). Sono 255.720 i casi complessivi ad oggi a Firenze (688 in più rispetto a ieri), 65.724 a Prato (82 in più), 73.358 a Pistoia (150 in più), 40.784 a Massa (174 in più), 89.322 a Lucca (436 in più), 100.598 a Pisa (251 in più), 74.946 a Livorno (358 in più), 79.585 ad Arezzo (382 in più), 57.223 a Siena (343 in più), 42.788 a Grosseto (308 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA