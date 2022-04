Covid in Toscana, bollettino 5 aprile 2022: 5.974 nuovi contagi e 28 morti

Sono 5.974 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 5 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 28 morti. Il tasso di positività dei nuovi casi è pari all'15,2% di 39.315 tamponi eseguiti, di cui 32.225 antigenici, in rapporto al totale dei test e al 69,8% in relazione alle nuove diagnosi.

La scorsa settimana, di martedì, erano stati accertati 6.833 nuovi casi a fronte di 43.156 tamponi. Il tasso di positività, invece, raggiungeva rispettivamente il 15,83 e il 68,3%. Sul versante delle vaccinazioni sono 8.829.648 le dosi somministrate dall'inizio della campagna: 2.654 nelle ultime 24 ore.

Oggi sono stati eseguiti 7.090 tamponi molecolari e 32.225 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,2% è risultato positivo. Sono invece 8.554 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.928, +2,3% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 954 (20 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in più).

Nelle ultime 24 ore si registrano 28 nuovi decessi: 17 uomini e 11 donne con un'età media di 84,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 10 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 2 a Pisa, 4 a Livorno, 2 fuori Toscana.



Sono 9.574 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.023 a Firenze, 806 a Prato, 861 a Pistoia, 626 a Massa Carrara, 899 a Lucca, 1.026 a Pisa, 698 a Livorno, 638 ad Arezzo, 511 a Siena, 361 a Grosseto, 125 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Aprile 2022, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA