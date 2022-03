Covid in Toscana, bollettino 29 marzo 2022: 6.833 nuovi contagi e 15 morti

Sono 6.833 i contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 29 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 15 morti. Il tasso di positività dei nuovi casi è pari all'15,83% di 43.156 tamponi eseguiti, di cui 34.788 antigenici.

In Toscana sono 974.119 i casi di positività al Coronavirus, 6.833 in più rispetto a ieri (1.418 confermati con tampone molecolare e 5.415 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 915.869 (94% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.368 tamponi molecolari e 34.788 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,8% è risultato positivo. Sono invece 10.000 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 48.781, +4% rispetto a ieri.





L'età media dei 6.833 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 19% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

I ricoverati oggi sono complessivamente 883 (20 in più rispetto a ieri, più 2,3%), 38 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 2,6%).

Le persone complessivamente guarite sono 915.869 (4.951 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 915.869 (4.951 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Come detto, purtroppo, nelle ultime 24 ore si sono registrati 15 decessi. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 3 a Prato, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 3 a Siena. Sono 9.469 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.987 a Firenze, 798 a Prato, 856 a Pistoia, 621 a Massa Carrara, 884 a Lucca, 1.016 a Pisa, 692 a Livorno, 634 ad Arezzo, 503 a Siena, 355 a Grosseto, 123 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.



Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 19:00

