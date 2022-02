Covid Toscana, bollettino 16 febbraio: 30 morti e 3.328 nuovi contagi

Sono 3.328 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 16 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 pubblicato dalla Regione. Si registrano, nelle ultime 24 ore, altri 30 morti.

I nuovi casi, 1.243 confermati con tampone molecolare e 2.085 da test rapido antigenico, che portano il totale a 824.269 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'1,1% e raggiungono quota 754.175 (91,5% dei casi totali).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 9.668 tamponi molecolari e 22.409 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,4% è risultato positivo. Sono invece 5.925 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 56,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 61.375, -6,9% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1.117 (33 in meno rispetto a ieri), di cui 69 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 18 uomini e 12 donne con un'età media di 80,6 anni (11 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo, 7 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

