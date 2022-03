Covid Toscana, bollettino 15 marzo 2022: 6.574 nuovi contagi e 27 morti

In Toscana sono 904.984 i casi di positività al Coronavirus, 6.574 in più rispetto a alle 24 ore precedenti (1.330 confermati con tampone molecolare e 5.244 da test rapido antigenico). Questi i dati diffusi dall'ultimo bollettino Covid-19 della regione oggi, 15 marzo 2022. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 863.498 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.178 tamponi molecolari e 31.646 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,5% è risultato positivo.

Sono invece 9.886 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 32.218, +10,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 690 (9 in più rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 13 uomini e 14 donne con un’età media di 84,3 anni.





Continua la tendenza che vede gli ospedali sempre meno impegnati con casi Covid. «Io spero che sia davvero il segno della trasformazione di pandemia in endemia, ovvero qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Che ci siano tutte le condizioni per poterlo gestire questo virus, negli ospedali continua la tendenza alla diminuzione». Ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze, a proposito dell’aumento dei contagi.

