Covid in Toscana, bollettino 12 aprile 2022: 5.478 nuovi contagi e 8 morti

Sono 5.478 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 12 aprile 2022, secondo numeri e dati Covid nel bollettino della regione. Si registrano inoltre 8 morti. I nuovi casi positivi sono 5.478 su 35.283 test di cui 5.033 tamponi molecolari e 30.250 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 15,53% (76,3% sulle prime diagnosi), i vaccini somministrati in Toscana sono 8.848.186.

949 i casi confermati con tampone molecolare e 4.529 da test rapido antigenico, che portano il totale a 1.033.846 dall'inizio della pandemia da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 974.038 (94,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.033 tamponi molecolari e 30.250 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 7.175 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 76,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.168, -3,4% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 845 (5 in più rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno).

Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 76,5 anni (3 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pisa, 1 a Siena, 1 a Grosseto).

L'età media dei 5.478 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

La Toscana si trova al settimo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 27.996 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 25.864). Le province di notifica con il tasso più alto sono Firenze con 29.016 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 28.732, Lucca con 28.367, la più bassa Grosseto con 24.901. Complessivamente, 49.323 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.796 in meno rispetto a ieri, meno 3,5%).

Sono 9.640 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.038 a Firenze, 809 a Prato, 869 a Pistoia, 629 a Massa Carrara, 906 a Lucca, 1.035 a Pisa, 705 a Livorno, 641 ad Arezzo, 516 a Siena, 365 a Grosseto, 127 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 20:18

