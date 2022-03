Covid Toscana, bollettino 11 marzo 2022: 3.938 nuovi contagi e 18 morti

Sono 3.938 i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana. Il dato emerge dal bollettino giornaliero del Coronavirus diramato dalla regione toscana oggi, 11 marzo 2022. Novi casi Covis che emergono su un totale di 26.344 test di cui 6.599 tamponi molecolari e 19.745 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,95% (59,7% sulle prime diagnosi).

Tutti gli indicatori risultano in crescita con un incremento dei contagi di oltre il 40% nel raffronto diretto con una settimana fa. La ripresa della curva epidemica viene confermata anche dall'aumento della domanda di test. Venerdì scorso, d'altra parte, i casi confermati erano stati 2.751 a fronte di 24.450 tamponi. Di conseguenza, il tasso dei nuovi positivi raggiungeva, rispettivamente, l'11,25 e il 52,5%. Passando alle vaccinazioni, salgono a 8.729.047 le dosi dei preparati anti-Covid somministrate fino a questo momento di cui 2.317.642 dosi booster.

I ricoverati sono 686 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 42 in terapia intensiva (1 in meno).

Nelle ultime 24 ore si registrano 18 nuovi decessi: 8 uomini e 10 donne con un'età media di 84,6 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 10 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 2 a Arezzo, 2 a Siena, 1 a Grosseto. Sono 9.202 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.916 a Firenze, 774 a Prato, 834 a Pistoia, 613 a Massa Carrara, 861 a Lucca, 974 a Pisa, 672 a Livorno, 626 ad Arezzo, 476 a Siena, 337 a Grosseto, 119 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 14:02

