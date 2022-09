Contromano sul raccordo Siena-Firenze, nell'incidente muore un ragazzo di 28 anni

In auto contromano sul raccordo autostradale Siena-Firenze. In piena notte, intorno all'una, un uomo di 30 anni alla guida della sua automobile, ha preso in pieno frontalmente, l'auto di un ragazzo di 28 anni, che stava procedendo regolarmente nel suo senso di marcia. L'ennesima follia di un sabato sera, che è costata la vita al 28enne, all'altezza di Monteriggioni tra l’uscita Siena Nord e Badesse. La vittima è morta nell'impatto, l'altro conducente invece ha riportato solo lievi ferite.

I soccorsi

Poco dopo l'incidente, sono arrivati i vigili del fuoco di Siena, l’automedica del 118 e l’ambulanza della Misericordia di Siena, insieme alla polizia stradale. Entrambi gli automobilisti erano incastrati all'interno delle auto, e solo il lavoro dei pompieri ha permesso di estrarli dalle lamiere: uno solo ferito, l'altro senza vita. Per il ferito, che ha provocato l'incidente e la morte del 28enne, la Procura di Siena ha aperto un fascicolo per il reato di omicidio stradale.

Resta da capire perché il 30enne abbia imboccato il raccordo contromano. Se per un errore o per altri motivi che dovranno essere accertati.

