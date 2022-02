Cinese provoca un incidente e si spaccia per un polacco, denunciato

Dopo aver causato un incidente stradale, senza possedere la patente, ha provato a spacciarsi per un parente, fornendo anche le fotocopie dei documenti. Peccato che quell'uomo fosse cinese ed il familiare, invece, di nazionalità polacca.

Leggi anche > Tir, camper e auto: inferno in autostrada, fiamme e due morti

È accaduto ieri a Prato, intorno alle 15.30. All'incrocio tra via Roma e via Torino si erano scontrate una Ford Focus, guidata dal cittadino cinese, ed una Suzuki Gran Vitara guidata da un 79enne e a bordo della quale si trovava anche un 53enne fiorentino, rimasto ferito. La polizia municipale di Prato e un'ambulanza sono intervenute sul posto e a quel punto il cinese, dichiarando di non avere con sé documenti di identità, ha fornito agli agenti originali a casa, senza voler meglio precisare il luogo di dimora.

I vigili urbani, visto l'atteggiamento poco collaborativo e dunque sospetto del coinvolto hanno approfondito il controllo e rilevate le impronte dell'uomo al Comando di piazza Macelli, hanno scoperto che aveva declinato false generalità. In particolare aveva dichiarato cognome e nome di un suo parente prossimo, titolare appunto di una patente polacca. Dal riscontro sono inoltre emerse le vere generalità del soggetto, pregiudicato e privo di patente di guida in quanto gli era stata già revocata fin dall'anno 2017. Per lui è scattata la denuncia per sostituzione di persona e per aver dichiarato false generalità agli agenti, reati le cui pene prevedono la reclusione fino a 5 anni; inoltre per la guida senza patente è stata disposta la confisca del veicolo .

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Febbraio 2022, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA