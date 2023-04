Cavallo 'contromano' sulla superstrada: paura sulla Firenze-Siena, automobilisti perplessi. Cos'è accaduto

Panico sulla Firenze-Siena. Gli automobilisti che nel pomeriggio di ieri, venerdì 14 aprile, erano in viaggio sulla superstrada si sono imbattuti in un qualcosa di davvero imprevisto. Un cavallo in "contromano" stava trotterellando sull'asfalto tra lo stupore e lo spavento dei presenti.

Cavallo in contromano sulla Firenze-Siena

L'incredibile episodio è avvenuto attorno alle 10:00 di mattina sull'Autopalio, il raccordo autostradale Firenze-Siena, diramazione dell'autostrada A1 in Toscana, all'altezza dello svincolo di Monteriggioni, in provincia di Siena. La scena è stata immortalata da una telecamera montata sul cruscotto di una vettura di passaggio e il proprietario ha deciso di condividere il video sui social network, facendo diventare la notizia virale.

Pericolo incidente

Come si può notare nel breve filmato, molte le auto costrette a frenare bruscamente o a cambiare repentinamente corsia di marcia per evitare l'impatto con l'animale, visibilmente impaurito, che proseguiva lungo la corsia di sorpasso, vicino al guardrail spartitraffico tre le due carreggiate. Le segnalazioni alle forze dell'ordine sono state decine. Gli automobilisti, comprensibilmente preoccupati e impauriti, ma fortunatamente tutti sono riusciti a evitare il cavallo e non si sono registrati incidenti.

I soccorsi

Sul posto, in pochi minuti, sono accorse alcune pattuglie della polizia municipale di Monteriggioni, ma fortunatamente l'allarme è rientrato pochi minuti dopo visto che l'animale, forse intuendo il pericolo, ha scavalcato autonomamente le barriere di protezione ed è saltato in un campo adiacente la superstrada dove infine è stato ritrovato.

Il cavallo - che non ha riportato ferite - in tutto ha percorso qualche centinaia di metri di Autopalio ed è stato infine riconsegnato al legittimo proprietario che ha aiutato gli agenti nel suo recupero. Secondo quanto ricostruito, l'animale sarebbe fuggito da un terreno recintato in zona Castellina Scalo senza che il proprietario se ne accorgesse, finendo poi sul raccordo autostradale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Aprile 2023, 09:01

