Ricercato in patria, albanese arrestato a Castelfiorentino: in attesa di estradizione

I carabinieri della stazione di Castelfiorentino hanno dato esecuzione ad una sottoposizione ad arresto provvisorio ai fini estradizionali di un 30enne cittadino albanese, regolare sul territorio nazionale. I militari dell'Arma, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno rintracciato l'uomo che è risultato destinatario di un mandato d'arresto emesso il 14 febbraio 2017 dal Tribunale del distretto giudiziario di Shkodra (Albania), poiché condannato in patria ad una pena detentiva di dieci anni per reati in materia di stupefacenti. Il 30enne è stato associato alla casa circondariale di Firenze Sollicciano.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 11:04

