Firenze, picchia la compagna colpendola con un casco da moto

E' riuscita a mettere in salvo il figlio, affidato a un vicino di casa, ma non se stessa dalla violenza del compagno che l'ha colpita con un casco da motociclista nell'androne di un palazzo a Firenze. L'uomo, un 50enne italiano, ha continuato a colpirla fino all'arrivo della Polizia che lo ha arrestato. I poliziotti delle volanti intervenuti in un condominio ai confini con Scandicci hanno sorpreso l'aggressore che, nell'atrio a vetri condominiale all'ingresso dello stabile, stava sovrastando la vittima continuando a picchiarla anche con un casco da moto. L'uomo ha cominciato ad agitare il casco anche verso gli agenti che, dopo averlo bloccato, si sono subito precipitati a soccorrere la sua compagna in lacrime.

La donna, che aveva in volto gli inequivocabili segni della violenza appena subita, è stata trasportata in ambulanza in ospedale dove i medici le hanno riscontrato contusioni da violenza fisica in ambito domestico, giudicate guaribili con qualche giorno di prognosi. Secondo quanto ricostruito, l'aggressione, sarebbe stata preceduta da una animata lite cominciata nell'appartamento della coppia. La donna sarebbe poi riuscita ad uscire dall'abitazione cercando aiuto e riparo dal vicino di casa al quale sarebbe però riuscita solo ad affidargli al volo il suo bambino. L'arrestato avrebbe infatti continuato a colpirla, fino al tempestivo intervento della Polizia che per terra, vicino al luogo dell'aggressione, ha addirittura trovato dei capelli strappati alla vittima.

