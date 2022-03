Cantieri a Firenze, cinque giorni di restringimenti: tutte le chiusure e le deviazioni del traffico

Firenze, partiti i lavori di riqualificazione in piazza Goldoni. Da questa settimana, fino all'inizio di aprile, previste chiusure e deviazioni per il rifacimento delle infrastrutture.

Firenze, via ai cantieri

Il progetto prende il via dall'analisi dello stato attuale della piazza dove è presente una rotatoria realizzata in elementi di cemento, collocata alcuni anni fa in via sperimentale, per il monitoraggio dei flussi di traffico. Il risultato della sperimentazione è stato positivo ma da tempo si è posta l'esigenza di passare dalla soluzione temporanea a una definitiva che tenga conto di alcuni elementi critici emersi, ovvero la pericolosità dell'attraversamento pedonale parallelo al lungarno e l'annuale passaggio del «Brindellone» possibile solo rimuovendo alcuni elementi della attuale rotatoria. Duplice l'obiettivo: rendere sicura la viabilità pedonale e veicolare e al tempo stesso ridurre l'impatto su questo pregiato spazio urbano.

Cantieri a Firenze, tutti i lavori previsti

In dettaglio prima di tutto è prevista la rimozione degli elementi in cemento, poi l'area sarà riorganizzata con la ridefinizione degli spazi carrabili e pedonali. L'attraversamento pedonale sarà disassato rispetto a marciapiedi e protetto sul lato strada da un cordolo con una lista in pietra e sul lato della piazza da un'aiuola spartitraffico, sempre con cordolo in pietra, rialzata dal livello stradale: sarà questa aiuola l'elemento cardine intorno al quale si regolerà la circolazione. Le carreggiate saranno ridefinite tramite la nuova segnaletica e sarà individuata, a valle dell'aiuola spartitraffico, di due corsie dall'opposto senso di marcia, parallele fra via del Moro e via dei Fossi.

Cantieri a Firenze, chiusure e deviazioni

L'intervento prevede il rifacimento totale della pavimentazione in lastrico della piazza, l'ampliamento del marciapiede tra Borgo Ognissanti e lungarno Vespucci e il rifacimento totale di quello tra via della Vigna Nuova e lungarno Corsini, il ripristino dell'asfalto nella zona dove è già presente (fra piazza Goldoni e il bivio via della Vigna Nuova-via del Parione). Nell'occasione saranno effettuati lavori di Publiacqua sulla rete dell'acquedotto e saranno predisposti i cavi per gli impianti semaforici di Firenze Smart che realizzerà anche la nuova illuminazione Dal punto di vista dei cantieri, da lunedì 21 marzo scatta la fase 1 con lo smontaggio dell'isola centrale (durata prevista una settimana). Limitato l'impatto sulla circolazione: prevista solo la chiusura della svolta intorno alla rotatoria che consente il ritorno verso via della Vigna Nuova-via del Moro-Borgo Ognissanti. A seguire, da inizio aprile, la fase 2 con le lavorazioni che andranno a interessare i marciapiedi con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata sulla piazza sui due lati dei lungarni. Durata prevista due mesi.

