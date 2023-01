Dalla Campania per rubare gli scooter a Firenze: ladro seriale arrestato dopo oltre 20 furti

In poco più di un anno aveva messo a segno più di 20 furti di scooter nella zona dell'Oltrarno, a Firenze. E per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 46 anni, residente in provincia di caserta, con precedenti per reati contro il patrimonio. L'uomo, a bordo del suo furgone partiva dalla Campania, per la precisione da Castel Volturno, e si dirigeva a Firenze per poi rientrare frettolosamente nella sua regione dove rivendeva i pezzi dei motocicli rubati.

Le indagini

L’attività d’indagine, sorta alla luce dei diversi furti perpetrati nell’area dell’Oltrarno, nel corso del periodo che intercorre tra il mese di ottobre 2021 e marzo 2022, ha permesso di identificare il responsabile che, secondo quanto ricostruito, con l'aiuto di alcuni complici, ancora ignoti, arrivava direttamente in città per fare razzia di moto. Dalla visione e dall'analisi di numerose telecamere di video sorveglianza pubbliche e private, i carabinieri sono riusciti a identificare il mezzo utilizzato per giungere a Firenze e compiere i furti, ricostruendo poi a ritroso tutti i suoi movimenti e collegandoli con i colpi messi a segno nel tempo.

Nel dettaglio

In particolare le indagini hanno permesso di ricostruire sei episodi avvenuti il 12 ottobre 2021, il 14 febbraio, il 22 febbraio e il 2 marzo 2022 a Firenze e il 18 dicembre 2021 a Bagno a Ripoli in località Grassina oltre a quello del 21 dicembre 2021 a Scandicci. In quest'ultima occasione il 46enne, si è impossessato di 4 scooter sempre Honda SH usando la stessa tecnica: rottura del blocca sterzo e fuga immediata a bordo del suo inseparabile furgone che lo ha tradito.

