Camion in fiamme, caos sulla A1 nel fiorentino: code fino a 10 km in direzione Roma

Coda di 10 km, in aumento, tra i caselli di Firenze sud ed Incisa, verso Roma, in A1, a causa di un camion in avaria: il rimorchio del mezzo pesante, con un carico di detersivi, ha preso fuoco. L'incendio si è verificato alle 7:50 circa: il traffico scorre tuttora su un'unica corsia. È quanto si apprende da Autostrade per l'Italia e dalla polizia stradale, presenti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso meccanico.

Aspi in alternativa, consiglia, «per le brevi percorrenze di uscire a Firenze sud, percorrere la viabilità ordinaria e seguire le indicazioni per Roma con rientro a Incisa. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire per Siena, prendere raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in A1 a Valdichiana».

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 11:44

