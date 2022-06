Caldo a Firenze, weekend da bollino rosso: temperature percepite fino a 35°C

Firenze, in arrivo un weekend infernale. L'attuale ondata di calore farà del capoluogo toscano, insieme a Bologna, Campobasso e Pescara, una delle città da bollino rosso. Le temperature massime percepite sfioreranno e raggiungeranno i 35°C da oggi a sabato.

Il bollino rosso indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. Se oggi sono due, Bologna e Firenze, i centri urbani con questo 'contrassegno' (ieri ne erano previsti 4), domani e dopodomani saranno non più sette ma quattro (oltre a Bologna e Firenze, anche Campobasso e Pescara). Questo quanto risulta dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, attivo da maggio e settembre ed in costante aggiornamento con previsioni per 27 città a 24, 48 e 72 ore.

Bollino arancione (allerta per le persone più fragili) domani per Ancona, Catania, Frosinone, Messina, Palermo, Perugia, Reggio Calabria e Rieti. Mentre sabato saranno arancione Ancona, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Rieti. Unica città con bollino verde, livello di allerta 0, per i prossimi 2 giorni, è Genova.

