Caldo a Firenze, turisti si tuffano in costume da bagno nella fontana del Nettuno: multati

Multa salata per due turisti che hanno fatto il bagno nella Fontana del Nettuno, in pieno centro a Firenze, a pochi passi da Palazzo Vecchio. Sono entrati nella Fontana in piazza della Signoria in costume da bagno ma sono stati individuati e multati dalla Polizia Municipale.

La vicenda

Il tutto è successo domenica 28 agosto mattina, poco dopo l'alba. Intorno alle 7:30 gli agenti del Corpo di Guardia sono stati allertati dal sistema di allarme anti-intrusione e dalle telecamere hanno visto due persone in costume da bagno scavalcare la recinzione esterna al monumento per immergersi con tutto il corpo nell'acqua della fontana. L'intervento degli agenti è stato immediato: li hanno fermati ancora bagnati e con indosso un asciugamano. Si tratta di due giovani di 24 e 26 anni, di nazionalità belga, che sono stati multati con una sanzione da 160 euro a testa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Agosto 2022, 17:41

