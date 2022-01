Bimba con cancro operata per preservarne la fertilità: al Meyer di Firenze uno dei primi casi in Italia

È successo all'ospedale Meyer di Firenze, ed è uno dei pochi casi in Italia: una bambina di 10 anni, seguita dal centro di Oncologia pediatrica per un sarcoma di Ewing, è stata sottoposta con successo a un intervento per la crioconservazione del tessuto ovarico, prima di iniziare un trattamento chemioterapico potenzialmente dannoso per la capacità ovarica. Per preservare la sua fertilità, le è stato asportato il tessuto ovarico, che adesso verrà crioconservato in attesa di poter essere reimpiantato quando le condizioni fisiche della piccola lo consentiranno.

L'intervento è riuscito - fanno sapere dall'ospedale pediatrico fiorentino - e la piccola ha già potuto cominciare le cure chemioterapiche. L'eccezionalità dell'intervento risiede nella tecnica applicata: la bambina è infatti ancora in età prepuberale e per le bambine che non hanno ancora avuto il menarca (la prima mestruazione) è necessario procedere con l'asportazione delle ovaie (ovariectomia, totale o parziale) mediante un intervento chirurgico mini-invasivo in laparoscopia. Questo permette di preservare i follicoli ovarici dai danni potenziali della chemioterapia.

Il tessuto raccolto viene avviato alla conservazione a bassissime temperature (crioconservazione) in laboratori specifici, dove resterà fino al momento in cui verrà reimpiantato (trasposizione ovarica). Più spesso invece - al Meyer si fa da tempo - per le giovani pazienti più grandi, che hanno già avuto il menarca si procede con la stimolazione ovarica, il prelievo degli ovociti e la successiva crioconservazione: una procedura simile a quella applicata per le donne adulte che si sottopongono a procreazione medicalmente assistita. In questo caso non era possibile, proprio per la giovane età della bambina, e per questo si è utilizzata questa particolare tecnica di fertility sparing.

In accordo con i genitori - riferisce ancora il Meyer in una nota - si è avviato un percorso multispecialistico che ha visto una collaborazione tra la Ginecologia pediatrica del Meyer, il centro Oncologico pediatrico dell'ospedale, la Chirurgia pediatrica del Meyer e il centro Procreazione medicalmente assistita (Pma) di Careggi. Questa rete organizzativa ha permesso di ottimizzare i tempi e di far sì che la piccola potesse sottoporsi all'intervento senza spostarsi dal Meyer, il suo ospedale di riferimento.

L'intervento chirurgico è stato effettuato nei giorni scorsi, con successo, senza complicanze e con un ottimo decorso postoperatorio: la piccola è stata dimessa in due giorni, pronta per cominciare il ciclo chemioterapico. Questa tecnica è molto promettente, con possibilità di successo per la preservazione della fertilità in età evolutiva che vanno dal 20 al 100%. Nel mondo ha già portato a circa 100 gravidanze a termine e anche in Italia da gennaio 2021 non è più considerata sperimentale. Per il Meyer, adesso - prosegue la nota - la prospettiva, è quella di proporre la possibilità di questo intervento anche a quelle giovani pazienti oncologiche che pur più grandi, a causa della gravità della malattia non possono attendere i tempi della stimolazione ovarica per cominciare la chemioterapia e che dunque possono trarre da questa tecnica un vantaggio importante.

«Il Meyer si pone tra i pochi centri di eccellenza in Italia che hanno le professionalità che permettono di praticare questa metodica: speriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso applicabile a tutte le altre bambine che ne avranno bisogno», spiega Erica Bencini, della Ginecologia pediatrica del Meyer. «Grazie a questa procedura, ben riuscita per la collaborazione di più professionisti, in futuro la bambina avrà la possibilità di pensare ad una gravidanza, qualora lo desiderasse. Inoltre la sua funzionalità ormonale verrà preservata: questo significa tendere lo sguardo in avanti, alla qualità di vita complessiva delle bambine con patologie oncologiche».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 12:10

