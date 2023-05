Bambino al volante di una supercar: attimi di terrore mentre sfiora le auto in centro. Il video diventa virale

di Redazione Web

Il video fa il giro dei social e sconvolge. Nelle immagini di una notte d'inverno si vedono i fari di un'auto che arrivano dal senso opposto. Le voci che commentano si sentono nitide. Come, poi, è nitida l'immagine di chi è alla guida: un bambino, al massimo un ragazzino di 12 anni. Ride, è felice e guarda verso la telecamera del cellulare che lo riprende. In sottofondo il commento - in lingua straniera - sembra lo inciti ad accellerare a bordo del bolide. E le immagini diventano subito virali.

Bambino di sei anni ruba l'auto dei genitori e si schianta, con lui il fratellino di 3 anni: «Andavano a comprare giocattoli»

Incidente stradale a Pasqua, morto il piccolo Leo di due anni. «Ha lottato come un eroe in ospedale per quasi un mese»

Bimbo guida di un'auto di grossa cilindrata: il video virale

In macchina, oltre al bambino ci sono almeno altre due persone. Non è chiaro se siano bambini, ragazzini o adulti. Il tutto, però, è certo, si svolge a Ponsacco, in provincia di Pisa, dove i quotidiani locali riportano un aumento di episodi del genere.

L’auto che il piccolo guida in piena notte e in mezzo ad altre vetture.

Accertamenti sono in corso sulla vicenda del bambino - tra 10 e 12 anni - filmato alla guida di un'auto di grossa cilindrata, di notte. Il video, infatti, è già in possesso delle forze dell'ordine, e sta facendo il giro dei social e delle chat di WhatsApp di centinaia di persone non solo in provincia di Pisa.

Il filmato, come riporta La Nazione, sembrerebbe girato da adulti, ma le immagini di pochi secondi ritraggono solo il minore alla guida di un'auto potente e ben accessoriata che circola per le strade del centro.

Secondo una prima analisi di quelle immagini, il video risalirebbe ad alcuni mesi fa, forse a prima di Natale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA