Bambina scomparsa a Firenze, i genitori di Kata di nuovo davanti agli inquirenti: «Interrogati separatamente»

Kata, la bambina di origine peruviane scomparsa da Firenze ormai quasi una settimana fa, non si trova. E dal momento in cui la piccola è svanita nel nulla, le piste tracciate dagli inquirenti sono molteplici. Dal possibile racket dietro agli appartamenti dell'ex hotel Astor occupato, fino al rapimento per motivi di vendetta nei confronti della famiglia.

Ma, al momento, i carabinieri e la squadra Antimafia che indagano non hanno ancora ritrovato la bambina. E, adesso, gli inquirenti hanno deciso di ascoltare separatamente i due genitori della piccola.

Bambina scomparsa a Firenze: genitori ascoltati separatamente

I genitori di Kata vengono sentiti negli uffici della procura di Firenze dagli inquirenti. Secondo quanto appreso il padre Miguel Angel Ramon Chicllo Romero è già stato interrogato, mentre nel tardo pomeriggio di oggi si sta svolgendo l'interrogatorio della madre, Kathrina Alvarez.

I due vengono ascoltati separatamente. Gli interrogatori sono tenuti nell'ufficio del sostituto procuratore Christine von Borries.

