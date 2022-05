Firenze, baby gang rapinò un ragazzino minorenne: 22enne evade dai domiciliari

Aveva rapinato, con una gang di giovanissimi a Firenze, un minorenne nel marzo 2021: ora un 22enne sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio. In particolare, la pattuglia è intervenuta presso un agenzia di credito di via Baracca ove era stata segnalata la presenza di una persona molesta.

Sul posto i militari hanno trovato il giovane che pretendeva il rilascio di una carta di credito, alteratosi al seguito del diniego dell'agenzia dovuto alla mancanza della prevista documentazione. A seguito della sua identificazione, i militari hanno accertato che il giovane risultava sottoposto agli arresti domiciliari e si era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione. Per lui è scattato l'arresto per l'ipotesi di reato di evasione e la temporanea custodia in camera di sicurezza in attesa dell'udienza a seguito della quale l'arresto è stato convalidato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 14:28

