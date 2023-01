Azzannato al volto da un cane mentre giocava: ferito gravemente un bambino di 6 anni

Paura per un bambino di 6 anni che è stato azzannato al volto da un cane all'isola d'Elba. E' quanto accaduto questo pomeriggio quando la vittima, in gravi condizioni, è stato trasportato all'ospedale di Firenze. Dalle prime indiscrezioni, sembra che il bambino sia stato aggredito mentre giocava proprio con l'animale.

A lanciare l'allarme sono stati i genitori del bambino che hanno sentito il piccolo urlare dal giardino dove si trovava al momento dell'aggressione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno richiesto un elisoccorso Pegaso per trasportare subito il piccolo all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in codice giallo.

Come sta la vittima

Il bambino, di nazionalità tedesca, ha riportato una ferita profonda sul sopracciglio sinistro ed un taglio sulla parte destra della fronte. Era in vacanza all'Elba con i genitori e ad aggredirlo sarebbe stato un cane di grossa taglia degli amici di famiglia. Sembra che il piccolo stesse giocando in un giardino con il cane quando quest'ultimo si è scagliato contro di lui, azzannandolo. Non si esclude l'ipotesi che il cane abbia reagito perché spaventato o infastidito da un atteggiamento del piccolo o di altri presenti.

