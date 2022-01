Aviaria, un nuovo caso a Firenze: chiuso un parco per un mese

Un nuovo caso di aviaria accertato in Italia, questa volta alle porte di Firenze. La scoperta è avvenuta in un rifugio per animali all'interno del parco Chico Mendes in zona San Donnino, nel Comune di Campi Bisenzio. Per questo motivo, il parco è stato chiuso per un mese.

Lo ha disposto un'ordinanza di Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, allo scopo di impedire il contagio per altri animali e per le persone. È il primo caso di AH5N1 rilevato in Toscana. Nel rifugio è stato rinvenuto un tacchino morto e altri morti sospette di volatili si sarebbero verificate nei giorni scorsi. Scattati gli accertamenti sulla carcassa, il tacchino morto è stato dichiarato un caso di influenza aviaria ad alta patogenicità dagli istituti zooprofilattici di Firenze, Roma e Padova, dove ha sede il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle. Nel parco è presente un laghetto, meta anche di uccelli migratori che rappresentano un possibile veicolo e serbatoio per l'aviaria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Gennaio 2022, 17:04

