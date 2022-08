Auto si schianta contro il muro di una casa: morto 30enne, gravissimo l'amico

Un uomo di 30 anni è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto nel comune di Fiesole quando la sua auto è andata a sbattere contro un'abitazione. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti poco prima dell'una circa in via Aretina in località Compiobbi nel comune di Fiesole, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura che, perdendo il controllo, ha urtato lateralmente l'angolo di una abitazione. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.

All'interno dell'abitacolo i vigili hanno trovato due persone rimaste incastrate, che sono state liberate, estratte e consegnate ai medici del 118 che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso del guidatore. L'altro coetaneo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 16:33

