Anziano trovato morto in ospedale, ma nessuno sapeva niente. L'ira della figlia: «Pensavano dormisse»

Ha trovato suo padre morto nel letto in ospedale a Piombino e nessuno del reparto di Medicina, dov'era ricoverato ne sapeva nulla. L’Asl Nord Ovest ha subito aperto un’inchiesta interna per accertare eventuali responsabilità o mancanze nella cura del malato, mentre Lucia Cataldo, la figlia del defunto Cristoforo, 88 anni, ancora scossa per la vicenda chiede di capire cosa sia accaduto.

Era morto da tempo

«L’ho trovato morto nel suo letto dell’ospedale, ma i medici mi avevano detto che non era in pericolo di vita», ha detto la donna a La Nazione, nonostante fosse consapevole delle varie patologie di cui soffriva, a causa della sua età avanzata. «Erano le 17.20 quando sono entrata in quella stanza con altri degenti, sembrava dormisse. Poi mi sono avvicinata ed era freddo, troppo freddo. Ho compreso che era morto» ha detto ancora la donna, che intende capire perché nessuno degli operatori sanitari si sia accorto del decesso, avvenuto da diverso tempo, considerata la temperatura dell'anziano.

Asl smentisce carenze

In seguito all'increscioso episodio, l’Azienda Usl Toscana nord ovest ha avviato un’indagine interna, ma in una nota ha fatto sapere che «il reparto ha personale sanitario tale da garantire una copertura adeguata della turnistica rispetto al setting assistenziale offerto ai degenti e non risultano quindi carenze tali da giustificare una mancata sorveglianza». Ora i familiari attendono l'esito dell'indagine per capire se l'anziano genitore sia stato assistito in modo adeguato, e se un intervento tempestivo avrebbe potuto salvargli la vita.

