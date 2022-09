Anziana trovata morta in casa, mistero a Siena: «Si indaga per omicidio»

Mistero a Siena dove una anziana di 81 anni è stata trovata morta ieri sera nella sua abitazione: per la vicenda si indaga per omicidio, come confermato all'ANSA nella notte dal pm Nicola Marini, giunto sul posto insieme al questore Pietro Milone e alla polizia scientifica.

A dare l'allarme, in base a quanto appreso, sono stati alcuni vicini della donna, che abitava da sola al quarto piano di un palazzo in largo Sassetta: avrebbero udito un forte rumore provenire dall'appartamento dell' anziana. Sono stati chiamati i soccorsi e sono stati i vigili del fuoco a entrare in casa: sempre secondo quanto si apprende l'appartamento sarebbe stato trovato a soqquadro. Sentiti in questura vicini e parenti dell'anziana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA