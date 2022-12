Alessandra, uccisa a 25 anni: ergastolo all'ex marito. «Chiuse il figlio in bagno, poi la massacrò a coltellate»

di Redazione web

L'ha uccisa a coltellate con 15 colpi. La vittima è Alessandra Piga, 25 anni, ex-moglie dell'assassino Yassine Erroum, 31 anni, condannato all'ergastolo. I giudici della Corte di Assise hanno accolto la tesi dell'accusa e condannato alla pena massima il 31enne, che ha tolto la vita alla madre di suo figlio, originaria della Sardegna, ma da tempo residente a Carrara, dove a giugno del 2021 viene uccisa nella villetta di lui, dove stava andando per portargli il figlio.

Carol Maltesi, così il killer l'ha uccisa e fatta a pezzi dopo la telefonata dell'ex. Lo psichiatra: «La voleva tutta per sé»

Ha chiuso i figli in bagno

Alessandra, non era partita da sola, ma insieme alla nuova compagna dell'uomo, che faceva da garante tra i due, perché la 25enne non voleva in nessun modo restare sola insieme all'ex-marito, che invece ha consumato la sua vendetta, con un piano diabolico. Dice alla compagna di chiudersi in bagno con i bambini, mentre invece va a prendere un coltello per uccidere la donna, che in camera da letto grida disperata. «Sono la madre di tuo figlio» prova a difendersi dalla furia cieca dell'ex, che la massacra con 15 coltellate.

Il giallo di Maria, uccisa da un piatto di spaghetti, e l'eredità da mezzo milione. «La cugina ha cambiato il suo testamento»

Fatto di cocaina

Quando i militari dell'Arma arrivano in casa, si feriscono per arrestare l'uomo, che aveva già tirato cocaina prima di uccidere la donna, ed aveva ferite sul suo corpo, forse perché voleva uccidersi; questo è il racconto che avrebbe fatto agli inquirenti, dopo l'interrogatorio di conferma dell'arresto. Ieri l'ultima udienza che conferma la condanna all'ergastolo per femminicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA