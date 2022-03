Pisa, vandali alla Misericordia: devastati gli aiuti per l'Ucraina FOTO

Hanno scavalcato la recinzione, forzato la porta d'ingresso e devastato gli scatoloni che contenevano anche alcuni beni destinati alla popolazione ucraina. Sono gli atti vandalici di cui dovranno rispondere alcuni ragazzi, individuati dalla polizia, che avrebbero distrutto tutti i beni raccolti dalla Misericordia di Vecchiano, provincia di Pisa.

Sull'episodio, avvenuto nello spogliatoio del campo sportivo è intervenuto il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori che su Facebook ha postato le foto degli scatolon rotti e ha scritto: «Un doppio scempio: i ragazzi, giovanissimi e del territorio, vecchianese e non, sono stati identificati dalla nostra municipale, subito intervenuta». E ancora: «Si tratta di gesti inqualificabili, che non possono trovare alcuna giustificazione, tanto più in momenti drammatici come quello che stiamo vivendo. Nemmeno le atrocità di una guerra come quella in Ucraina fermano i vandali dei beni comuni, invitandoli a riflettere quanto la vita umana abbia valore, nei principi di solidarietà e reciproco rispetto».

