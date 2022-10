Aggredita in un b&b da uno sconosciuto, la denuncia della turista: «Sono stata stuprata a Firenze»

Era appena rientrata nel bed & breakfast dove alloggiava, in pieno centro storico a Firenze, quando un uomo l'ha aggredita alle spalle, l'ha scaraventata sui gradini e ha abusato di lei. Questa la denuncia choc di una turista di 51 anni, violentata nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre.

Il racconto ai carabinieri

La donna ha raccontato ai carabinieri di aver trascorso la serata di venerdì 21 in giro per il capoluogo toscano con alcune amiche con le quali si trovava in vacanza a Firenze, prima di decidere di rientrare nel b&b dove alloggiava. È a questo punto che, dopo aver varcato il portone, mentre stava salendo le scale, sarebbe stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto, che l'ha spinta sui gradini e l'avrebbe stuprata.

In attesa del test del Dna

Nell'androne del b&b si sarebbe consumata la violenza sessuale. L'uomo, poi, si è allontanato mentre la donna sotto choc ha raggiunto la sua camera. Il giorno successivo, confidata la violenza subita ad alcuni conoscenti, la turista ha deciso di rivolgersi ai carabinieri ai quali ha denunciato l'accaduto. La turista è stata accompagnata in ospedale e i sanitari le hanno riscontrato diverse contusioni e un'escoriazione al ginocchio, dimettendola con una prognosi di pochi giorni. La violenza, dunque, si è registrata veramente e adesso si attende il risultato del test del Dna per dare una svolta alle indagini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 20:09

