Aeroporto di Firenze, la nuova pista si farà. Nardella: «Avvio dei lavori nel 2024»

La nuova pista si farà. L'agognata diatriba che da anni coinvolge l'aeroporto di Firenze, finalmente si risolverà. a darne l'annuncio è stato il sindaco Dario Nardella che su Twitter annuncia l'avvio dei lavori nel 2024. Il primo cittadino del capoluogo toscano ha confermato che il nuovo progetto della pista di 2.200 metri procede a passo spedito.

Il sindaco Dario Nardella su Twitter annuncia che l'incontro di lavoro con i vertici di Toscana Aeroporti e con il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è stato molto positivo. Alla presenza dei tecnici del Comune di Firenze è stato fatto il punto della procedura di realizzazione del nuovo progetto.

Incontro di lavoro molto positivo con i vertici di @toscanaeroporti e presidente @EugenioGiani e i tecnici del Comune. Abbiamo fatto il punto della procedura di realizzazione del nuovo progetto. pic.twitter.com/V1j2dNmnwi — Dario Nardella (@DarioNardella) September 21, 2022

«Noi andiamo avanti...»

E visto il tempo di campagna elettorale, Dario Nardella, lancia una frecciatina ai suoi oppositori e alle polemiche che da anni aleggiano sulla nuova pista per l'aeroporto di Firenze. «Il dibattito pubblico per raccogliere le posizioni di cittadini e stakeholder si svolgerà tra metà ottobre e metà dicembre. Dopo avanti con le valutazioni ambientali. Confermiamo l’avvio dei lavori a inizio 2024. In mezzo a tante discussioni contano i fatti. Noi andiamo avanti».

Il dibattito pubblico per raccogliere le posizioni di cittadini e stakeholder si svolgerà tra metà ottobre e metà dicembre. Dopo avanti con le valutazioni ambientali. Confermiamo l’avvio dei lavori a inizio 2024. In mezzo a tante discussioni contano i fatti. Noi andiamo avanti. — Dario Nardella (@DarioNardella) September 21, 2022

