A Firenze si riaccende la magia del Natale: inaugurata la pista di ghiaccio del Palaghiaccio Giglio Bianco

A due anni di distanza, Firenze torna a pattinare sul ghiaccio. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus i riflettori tornano ad accendersi, nel periodo natalizio, sulla pista che per anni era diventata una vera e propria tradizione per fiorentini e non solo. La Firenze sportiva «torna in pista» grazie alla riapertura del Palaghiaccio Giglio Bianco, ex Florence Winter Park.

Il ritorno ricco di novità

Didattica, corsi, lezioni private individuali ed eventi, la pista di ghiaccio completamente coperta e riscaldata, si anima con tante novità. Dopo l'inaugurazione avvenuta nella mattinata di sabato 3 dicembre il villaggio fiorentino dedicato all'inverno è pronto ad animare le serate dei cittadini fino al 26 febbraio 2023, aperta tutti i giorni dalle 13:00 fino a mezzanotte. Una pista che riapre ufficialmente le porte ad appassionati, principianti, sportivi e famiglie con un nuovo progetto targato Giglio Bianco Asd.

Il nuovo progetto

Il nuovo Palaghiaccio Giglio Bianco è un progetto fortemente voluto da Gabriele Ghisu, presidente dell’omonima Associazione sportiva dilettantistica, fondata nel novembre del 2010 dopo alcuni anni di esperienze maturate all'interno di eventi sportivi quali Roller Action Village e le Notti sul Ghiaccio trasmissione andata in onda su Rai 1: «La nostra esperienza nel settore sport invernali ci permette oggi di essere qui per mettere a disposizione di tutta la città la nostra esperienza. Siamo grati al Comune e alle istituzioni per aver creduto nel nostro progetto e per averci concesso questa opportunità di ripartenza dopo anni difficili per lo sport e per tutta l’attività ricreativa, sportiva e sociale». Oltre alla pista all’interno del village è prevista una gustosa area ristoro ed un ampio dehors dedicato a pubblico e famiglie per eventi, manifestazioni e feste private.L’accesso al pubblico sarà a pagamento a seconda delle fasce orarie e il kit verrà consegnato al momento dell’ingresso in pista ma sarà disponibile su prenotazione anche di mattina per scuole e gruppi.

