Il 10eLotto fa felice la Toscana: centrate vincite per 22.500 euro. Ecco dove

È la Toscana la grande protagonista dell'ultimo concorso del 10eLotto: nell'estrazione del 15 settembre, come riporta Agipronews, sono state centrate ben quattro vincite per un totale di 22.500 euro. Tutti i premi sono arrivati a Lucca dove si è registrato un poker di vincite con il 3 del valore di 5.625 euro ciascuna. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,4 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi da inizio anno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Settembre 2022, 15:03

