Ferragni: «Pronta a chiarire ai pm» Class action, prime 250 segnalazioni

Ribadisce la sua «piena fiducia nella magistratura», Chiara Ferragni, nonostante l’indagine per truffa aggravata che la vede indagata insieme ad Alessandra Balocco per il famigerato caso del pandoro Pink Christmas. Ieri con una nota l’influencer si è detta «a disposizione delle autorità competenti per chiarire quanto accaduto». Ma anche che «risponderà esclusivamente a loro». «In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione - è il testo diffuso alle agenzie - Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore Delegato di TBS Crew Srl e di Fenice Srl, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto».

Mentre il procuratore aggiunto Eugenio Fusco prepara la lista dei testi da ascoltare per primi, in attesa di convocare le due figure chiave del “pandoro gate”, oggi il Codacons depositerà in procura la prima tranche delle mail ricevute dai consumatori che hanno acquistato il dolce a prezzo maggiorato e interessati a partecipare alla class action - stimata in 1,6 milioni di euro complessivi - contro l’influencer. Sono centinaia le segnalazioni già raccolte dall'associazione dei consumatori, che ha presentato poco prima di Natale l'esposto da cui sono scattate le indagini: le prime 255 finiranno sul tavolo della procura, cui spetterà poi il compito di raccogliere eventuali denunce.

Nelle mail selezionate dal Codacons, i consumatori di dicono truffati e delusi: «Noi abbiamo acquistato il pandoro proprio perché la nostra neonata era stata curata dal Regina Margherita (l'ospedale di Torino che avrebbe dovuto ricevere una percentuale degli incassi, ndr).

I Codacons ha inoltre ricevuto una lettera dalla Balocco in cui l’azienda dolciaria di Fossano spiega che il prezzo più alto rispetto al normale pandoro (era venduto a 9,37 euro anziché 3,68) era dovuto alla presenza di «elementi peculiari», fra cui «una bustina di polvere rosa ed uno stencil in cartoncino alimentare da utilizzare per la decorazione del pandoro». Ma secondo i consumatori questo non giustifica «un rincaro di prezzo al pubblico del +154%».

