Donazioni genitori-figli, le tasse non si pagano

Un aiuto da mamma e papà per cambiare la cucina. O anche l'acquisto di una casa che viene intestata al figlio. O un bonifico dal nonno al nipote per comprare l’auto nuova. Ecco che in tutti questi casi la donazione di un familiare non può essere sottoposta a tassazione, in quanto non c’è obbligo di registrazione.

Lo stabilisce una sentenza della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, che chiarisce le idee su un tema da sempre abbastanza oscuro e complesso. In particolare la sentenza n. 7442 della Suprema Corte analizza la circolare 30/2015 delle Entrate che viene definita dai giudici in alcune parti «imprecisa e incompleta». I giudici hanno chiarito che non si sarà applicazione delle tasse se la donazione è informale – non stipulata per iscritto né richiamata in un atto scritto - o indiretta (per esempio se in una compravendita il genitore paga il prezzo ma l'acquirente è il figlio) a meno che non risulti da atti per cui c'è obbligo di registrazione.

La tassazione quindi scatta solo se le donazioni risultano da atti sottoposti a registrazione, se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi.

Va ricordato che esiste una franchigia per gli atti di donazione quando vengono effettuati fra coniugi e parenti in linea retta: in tali casi infatti fino a un milione di euro non scatta l'imposta di donazione del 4%. Rimane fermo il fatto che al momento della successione si terrà conto comunque delle donazioni ricevute al fine della divisione dei beni. La donazione è rilevante anche ai fini del calcolo della quota di legittima che spetta ai familiari più stretti.

