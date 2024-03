«Un piano cervellotico ispirato a serie tv, così il trio diabolico ha ucciso la vigilessa»

di Salvatore Garzillo

Difficile capire qual è la “realtà” in questa storia. C’è quella all’interno della bolla del trio composto dalle sorelle Silvia e Paola Zani (di 29 e 21 anni) e dal fidanzato della maggiore Mirto Milani (27), consolidata nel periodo del lockdown fino a isolarli dal mondo trasformando la ex vigilessa 55enne Paola Ziliani (madre delle due) in «un capro espiatorio e vittima sacrificale di un abominio consumato in spregio al divieto ancestrale di versare sangue all’interno della propria stirpe». C’è poi la realtà delle loro amate serie tv, “Dexter” e “Breaking Bad” tra tutte, da cui prendere ispirazione per eliminare l’obiettivo nel modo più avvincente. C’è infine la realtà vera, quella in cui per avvelenare una persona non basta raccogliere una pianta dietro casa, e soffocarla non è così semplice come in tv.

Viene ribadito ampiamente nelle 98 pagine con cui la Corte d’Assise di Brescia motiva la decisione di condannare i tre all’ergastolo per l’omicidio della 55enne, uccisa nella sua casa di Temù (Brescia) nella notte tra il 7 e l’8 maggio 2021 e sepolta a poca distanza dal fiume Oglio. Gli investigatori la ritrovarono 3 mesi dopo, i parenti riuscirono a riconoscerla solo grazie a una ciste sotto il piede destro e agli orecchini. Secondo la Corte non c’è un movente economico («io e mia sorella Paola eravamo già cointestatarie di 11 appartamenti lasciati da papà e mamma non aveva molti risparmi da parte»), né quello dell’odio perché non risultano grandi dissidi con la madre, bensì il desiderio di dare forma a quel legame nel trio. L’omicidio serviva per «gratificare l’ego del gruppo e celebrare adeguatamente la loro coesione». Troppo banale organizzare un finto incidente in montagna, meglio ispirarsi alle serie. Da “Dexter” avevano imparato che la pianta di aconico è velenosa, così l’avevano raccolta «lungo la pista ciclabile di Temù tentando, senza successo, di estrarne il principio attivo». Con “Breaking Bad”, invece, avevano scoperto che la ricina è tossica, per cui «avevano ricavato dalla pianta del ricino una polvere poi inserita, senza alcun effetto, nei bocchettoni dell’aria condizionata dell’auto della madre». Allora sono passate alle maniere forti, lo racconta Silvia Zani nell’interrogatorio del 25 maggio 2022: «Ricordo di aver messo le mani intorno al collo di mamma. Paola la teneva ferma col peso. Le stringevo il collo, ma mia madre ha iniziato a rantolare. Pensavo che sarebbe stato tutto molto più rapido e meno doloroso. Invece ne è uscito un pasticcio».

