Dalla salute al cibo: consumi al palo In difficoltà una famiglia su dieci

di Alessandra Severini

Dalle spese sanitarie ai trasporti fino ai generi alimentari. L’impennata dei prezzi cominciata nel 2021 ha subito un rallentamento, ma le famiglie italiane continuano ad incontrare grosse difficoltà e i consumi restano al palo. È l’indagine annuale di Altroconsumo che offre un quadro preoccupante per l’anno appena trascorso con prospettive sul 2024 niente affatto ottimistiche.

Nel 2023 il Termometro Altroconsumo ha registrato una stabilizzazione - ma a livelli ancora negativi - della capacità di sostenere le spese correnti nei sei ambiti analizzati: abitazione, mobilità, salute, alimentazione, istruzione, cultura e tempo libero. Il numero delle famiglie in gravi difficoltà economiche, quelle cioè che hanno avuto problemi a sostenere le principali spese quotidiane in tutti gli ambiti presi in esame è salito dal 9 al 10%. Solo una famiglia su quattro (27%), invece, ha dichiarato di non aver avuto nessuna difficoltà, mentre aumentano dal 70 al 74% le famiglie che faticano a risparmiare, con quelle che hanno avuto grosse difficoltà salite dal 35% al 40%.

Ad incontrare gli ostacoli maggiori sono soprattutto le famiglie numerose e le spese che più preoccupano sono quelle per l'abitazione (il 51% ha avuto difficoltà a sostenerle) e per la salute (47%), seguite da mobilità (42%) e alimentazione (41%). Proprio l'alimentazione e la salute sono i settori che registrano il peggioramento più marcato. Dal punto di vista geografico le difficoltà ad affrontare le spese sono maggiori al Centro (indice pari a 43,5) e al Sud e nelle isole (43,6). Né l’anno in corso promette di migliorare la situazione. In aumento sono i costi dell’assicurazione auto, dei carburanti, dei trasporti e dei generi alimentari con l'incognita di carburanti ed energia.

L'indagine Altroconsumo registra la tendenza di consumatori e famiglie italiane a guardare al futuro con timore e pessimismo. Le attese sono infatti di un ulteriore peggioramento della situazione: un terzo degli intervistati (32%) ritiene che la sua famiglia avrà più difficoltà a sostenere le spese nel 2024 rispetto a quanto avvenuto nel 2023. La metà (50%) stima che la situazione resterà invariata, mentre solo il 19% prevede che sarà un anno più facile.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 06:00