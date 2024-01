di Alessandra Severini

Detto addio al superbonus edilizio del 110% i cittadini italiani in questo nuovo anno possono consolarsi con una serie di agevolazioni (edilizie e non) che rimangono in vigore anche nel 2024. Dagli asili ai trasporti, secondo i calcoli di Assoutenti i bonus in vigore quest'anno valgono in totale 2,13 miliardi di euro. Tra gli aiuti c'è anche la Carta spesa "Dedicata a te": per chi ha un Isee sotto i 15mila euro. Sparisce invece il bonus mutui under 36 (sostituito da una garanzia pubblica fino all'80%) e la App 18 sostituita dalla Carta cultura (500 euro per spese culturali per chi ha un Isee massimo di 35 mila euro) e la carta del Merito per chi prende 100 all'esame di maturità.

CASA. Il famigerato superbonus si restringe ad una una detrazione al 70% e sarà riservato esclusivamente ai condomini. A questo si affianca l'ecobonus, una detrazione del 50% per spese fino a 60mila euro per la sostituzione di serramenti e infissi, schermature solari o caldaie a biomassa; il sismabonus (detrazione del 50% per una spesa massima di 96mila euro per unità immobiliare che sale al 70 o all'80% se a seguito dei lavori si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi). Infine i bonus mobili: detrazione del 50% per spese fino a 5mila euro per l'acquisto di mobili e alcune tipologie di elettrodomestici.

TRASPORTI.

MAMME. Decontribuzione per circa 800mila lavoratrici madri che comporterà un vantaggio retributivo fino a 1.700 euro netti l'anno.

ASILO. Incentivo fino ad un massimo di 3.600 euro per i nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro, per iscrizioni ad asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini con meno di 3 anni di età affetti da gravi patologie croniche.

PSICOLOGO. Sussidio fino ad un massimo di 1.500 euro destinato ai cittadini con Isee non superiore ai 50mila euro, per sostenere le persone in condizione di fragilità psicologica.

LUCE. Contributo valido per i primi tre mesi del 2024 e solo per i titolari di Bonus Sociale Elettrico per disagio economico, con importo diversificato in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

COLONNINE RICARICA. Contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici con limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro per gli edifici condominiali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 06:00

